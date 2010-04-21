Медведєв обіцяє Януковичу часті зустрічі: не лише тому, що ми скучили

Харків. 21 квітня. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що РФ і Україні треба заповнити прогалини, що утворилися за останні роки в контактах на всіх рівнях.

"Я сьогодні приземлився в Харкові і спіймав себе на думці, що практично п`ять років не був у вас у гостях", - сказав глава російської держави на початку зустрічі зі своїм українським колегою Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, передає РІА «Новости».

"Розраховую на повноцінні переговори, а в емоційному плані для мене велика радість повернутися до вашої гостинної країни, відвідати Харків, де я сто років не був", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

На думку Д.МЕДВЕДЄВА, перерва в контактах на вищому рівні - "показник різкого охолодження відносин". "Не ми були його прибічниками", - наголосив він.

Тому, за словами російського лідера, "треба заповнити прогалини, які утворилися в контактах на всіх рівнях". Д.МЕДВЕДЄВ нагадав свою недавню відповідь журналістам, коли пообіцяв зустрічатися з В.ЯНУКОВИЧЕМ часто "не тільки тому, що ми скучили, але й тому, що це потрібно для справи". "Я здійсню повноцінний офіційний візит пізніше", - запевнив Президент РФ.

Глава російської держави також зазначив, що російська і українська економіки "пов`язані тисячами господарських вузлів, наші люди близькі один одному".

Д.МЕДВЕДЄВ також вважає символічним свій приїзд до Харкова напередодні святкування 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, назвавши це свято "об`єднуючим і таким, що пов`язує наші народи".