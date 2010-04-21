Губернатори України і Росії домовилися про економічні форуми

Харків. 21 квітня. УНІАН. Керівники прикордонних областей України та Російської Федерації домовилися про проведення економічних форумів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні у Харкові на спільній прес-конференції з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

За його словами, під час зустрічі губернаторів у Харкові досягнуто домовленостей про те, що восени 2010 року відбудеться економічний форум у Краснодарському краї, а потім – в 2011 році – у Донецькій області.