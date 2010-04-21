Янукович похвалив Ярославського за аеропорт

Харків. 21 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, який сьогодні у Харкові проводив зустріч з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, висловив задоволення динамікою реконструкції «Міжнародного аеропорту «Харків» до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позитивну оцінку В.ЯНУКОВИЧ дав під час огляду харківського аеропорту і, зокрема, нового пасажирського терміналу, з ходом реконструкції і будівництва яких главу держави ознайомив генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012, президент групи DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

В.ЯНУКОВИЧ детально оглянув будівельний майданчик нового аеровокзалу і прилеглу територію. О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, на кошти якого здійснюється будівництво нового аеровокзалу і значна частка інших будівельних робіт, повідомив В.ЯНУКОВИЧУ про те, що зведення об’єкту триває з випередженням графіків. Генеральний інвестор ознайомив керівника держави з презентаційними стендами ключових об’єктів інфраструктури Харкова, які готуються до Євро-2012, а також з параметрами фінансування робіт.

Зокрема, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ поінформував В.ЯНУКОВИЧА про те, що новий аеровокзал буде введений в експлуатацію 23 серпня цього року - до Дня міста Харкова.

Висловлюючи задоволення, В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу на вже благоустроєну площу довкола аеровокзалу. За його словами, у Харкові з’явилася нова площа. Як сказав у свою чергу О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, «не гірша, ніж площа Свободи» (центральний майдан Харкова, один з найбільших у Європі – УНІАН).

Довідка УНІАН. Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012 реалізовує група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар – О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема стадіону «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків».

Основні характеристики міжнародного аеропорту «Харків» у 2012 році: загальна площа нового терміналу 20 тис. кв. м, пропускна спроможність нового терміналу – 650 пас./год., довжина злітно-посадкової смуги – 2470 м, загальна площа перону – 136 тис. кв. м, кількість місць стоянок літаків – 28, тип повітряних суден, які будуть обслуговуватися, - В-737, А-320.

Основні характеристики аеропорту «Харків» до Євро-2012: пропускна спроможність – 25,5 тис. пас./день. Кількість місць стоянок літаків – 103 (у тому числі «Міжнародний аеропорт «Харків» – 38, завод «ТОРА» - 20, «Харківський авіазавод – 20, Чугуївський аеродром – 25).

Державною цільовою програмою на реконструкцію аеропорту «Харків» загалом передбачено 1235,83 млн. грн.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА