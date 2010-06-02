Прикордонники вилучили у харків’янина 600 грамів золота

Харків. 2 червня. УНІАН. Харківські прикордонники затримали громадянина України, який намагався вивезти в Росію золото і срібло.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, це сталося 1 червня, коли 39-річний українець здійснював спробу незаконно перетнути кордон.

Харків’янина на мопеді за 5 метрів від лінії державного рубежу між українським селом Борисівка та російським Муром зупинив дільничний інспектор відділу прикордонної служби «Веселе». Порушник віз сумку, у якій було 60 коробок із 602,5 грамами сусального золота та 471 грамом сусального срібла.

Контрабанду та мопед у затриманого вилучили. Експерти оцінили конфіскат у 187 тисяч гривень.