БЮТ просить Генпрокуратуру і МВС «розібратися» з конфліктом у парку Горького

Харків. 2 червня. УНІАН. Фракція БЮТ вимагає від Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ забезпечити вирішення конфлікту у Харкові, що пов’язаний з вирубкою парку задля будівництва дороги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні підчас ранкового пленарного засідання Верховної Ради заявив член фракції БЮТ Сергій САС.

Він підкреслив, що також міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ, голова Харківської державної обласної адміністрації Михайло ДОБКІН та виконуючий обов’язки мера Харкова Геннадій КЕРНЕС мають надати Верховній Раді всю вичерпну інформацію, що стосується даного конфлікту.

«В разі невжиття відповідних заходів по забезпеченню законності при будівництві дороги, фракція БЮТ буде ініціювати створення Тимчасової слідчої комісії для об’єктивного розслідування цього суспільно резонансного питання», - заявив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, у парку ім. Горького з дозволу Харківського міськвиконкому триває пробивка просіки для дороги, яка, за інформацією влади, має розв’язати транспортні проблеми в цьому районі міста. Від початку вирубки на місці робіт її противники вже другий тиждень намагаються зупинити вирубування дерев, заявляючи, що воно ведеться незаконно. На просіці було розбито намети, біля яких цілодобово чергували активісти, на дерева піднімалися альпіністи, щоб завадити вирубуванню.

Періодично на місці подій відбуваються сутички.