Сьогодні УЄФА має підтвердити формулу 4х4 на Євро-2012

Харків. 2 червня. УНІАН. Сьогодні у швейцарському місті Ньон Наглядова рада УЄФА оцінить динаміку підготовки та зрушення в реалізації всіх інфраструктурних об’єктів України до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це повідомляє інформаційний центр «Україна-2012».

За його даними, Україну на засіданні ради представлятимуть президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ, голова місцевого оргкомітету чемпіонату Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, керівник Національного агентства з підготовки до Євро-2012 Володимир КОВАЛЕВСЬКИЙ.

Напередодні підсумувати досягнення української підготовки до Євро-2012 приїхала делегація із Ньону. Експерти УЄФА без жодних коментарів оглянули показові об’єкти - стадіони у Львові та Києві. Зібрана інформація стане основою звіту №18, який заслухають на засіданні Наглядової ради УЄФА.

Самі урядовці оцінюють шанси чотирьох міст на проведення чемпіонату як оптимальні. Зокрема міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН сказав: «Я на 100% переконаний: Євро-2012 відбудеться в 4 українських містах. За останні два місяці в підготовці до чемпіонату відбулися такі кардинальні зрушення, передусім, в напрямку розвитку інфраструктури, що УЄФА не піде на зменшення кількості приймаючих міст. Як ростуть стадіони – тепер видно щодня. Ці досягнення відзначили інспектори УЄФА, які приїжджали нещодавно на НСК «Олімпійський» та стадіон по вул. Стрийська-Кільцева у Львові».