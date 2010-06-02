Добкін нагородив фіналістку «Суперзірки» 2-кімнатною квартирою

Харків. 2 червня. УНІАН. Харківська влада нагородила фіналістку всеукраїнського конкурсу «Суперзірка» (телеканал 1+1) Віру ВАРЛАМОВУ 2-кімнатною квартирою.

Як передає кореспондент УНІАН, інформація про це розміщена на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації.

Ключі від 2-кімнатної квартири учасниці конкурсу В.ВАРЛАМОВІЙ, яка представляла Харківську область і вийшла у фінал, під час фінального гала-концерту «Суперзірка» від імені голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА вручив заступник губернатора Євген САВІН.

«Харківщина завжди була багата талантами. Волею доль вони розлітаються по всьому білому світу, тому що дійсно талановиті і є людьми світу. Але ми завжди пам`ятаємо про вас, і завжди підтримаємо всіх учасників різних конкурсів - представників нашого регіону. Молодець, Віра! Ти тепер супер-зірка не тільки Харківщини, але і всієї України», - сказав Є.САВІН.