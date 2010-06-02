Курси валют у банках Харкова

Долар 7,9 - 7,92

Харків. 2 червня. УНІАН. На 2 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,9049 (продаж - 7,91 грн.), євро - 9,67 грн. (9,68 грн.), Базис - 7,9045 (7,949), 9,6 (9,71), Реал-банк - 7,92 (7,965), 9,6 (9,75) відповідно. Національний банк України на 2 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.5100 (на 1 червня – 792.5100) 100 EUR – 963.2959 (на 1 червня – 975.3421) 10 RUR – 2.5507 (на 1 червня – 2.5781)

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