Маркевич націлює збірну грати, а не мучитися

Харків. 2 червня. УНІАН. У середу, 2 червня, національна збірна України зіграє в Осло третій контрольний матч у рамках першого збору під керівництвом Мирона Маркевича. Напередодні зустрічі з командою Норвегії головний тренер синьо-жовтих відповів на запитання журналістів.

Молодь − «у нормі»

Фізичні кондиції шістьох гравців «молодіжки» , які приєдналися до збірної, Мирон Богданович оцінив як нормальні. Впевненість тренера підсилило побачене на тренуванні: «Всі хлопці у непоганій формі, оскільки пройшли збори з молодіжною командою. Треба дати їм зіграти, і я дуже радий, що у нас є можливість перевірити новобранців у матчі проти серйозного суперника».

Тимощук − капітан, Дикань − у воротах

Мирон Маркевич підтвердив, що згідно із попередніми планами місце у воротах збірної займе Андрій Дикань. За відсутності Андрія Шевченка капітанську пов‘язку одягне Анатолій Тимощук. Олександр Яковенко відновився після ушкодження стегна, однак рішення щодо його участі у грі буде прийняте пізніше.

Кар’ю і брати Ріїcе

Місцеві журналісти поцікавилися думкою коуча синьо-жовтих про збірну Норвегії. «Це атлетична команда, провідними виконавцями якої є форвард таранного типу Кар’ю та флангові гравці − брати Ріїcе. Саме швидкість крайків і вміння грати на другому поверсі є козирями нашого суперника. Норвежці добре діють вдома, і під керівництвом Егіла Ольсена не зазнавали поразок на своєму полі вже у 34 матчах. Відтак, гадаю, що гра буде цікавою», − зазначив наставник.

Акцент на атаку, і проблема захисту

Маркевич вкотре наголосив на тому, що Україна змінила свій ігровий стиль: «У нас є гравці, які вміють атакувати: Шевченко, Алієв, Мілевський, Коноплянка, Олійник. Вони всі є нападниками − або у теперішньому часі, або в недалекому минулому. Тож ми справді робимо акцент на атаку». Водночас тренера непокоїть гра української команди у захисті: «У матчі з румунами ми пропустили обидва м‘ячі практично з нічого. Та й у збірної Литви були можливості вразити наші ворота. Тому оборона − це наш головний біль». Однак у матчі проти Норвегії наставник збірної розраховує, що пара центральних оборонців Русол − Чигринський зуміє нейтралізувати потуги господарів в атаці. Стратегічне завдання на гру для усієї команди: тримати м‘яч внизу і діяти якомога швидше.

Стратегічний підхід

Відповідаючи на запитання про мету на конкретний матч, Мирон Маркевич звернув увагу мас-медіа на стратегічний підхід у підготовці збірної до Євро-2012: «Нам відведено два роки, щоби поставити гру команди. Ми маємо саме грати у футбол, а не мучитися. Для нас це − основне завдання, від якого ми не будемо відхилятися. Якщо при цьому ще й здобуватимемо перемоги, то нічого погано у цьому не буде».

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, прес-аташе національної команди України

На знімку: капітан збірної України Андрій Шевченко у матчі зі збірною Литви, який пройшов на стадіоні «Металіст» у Харкові, 25 травня 2010 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА