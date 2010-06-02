Норвезький склад Маркевича

Харків. 2 червня. УНІАН. Склад національної команди України поповнили шестеро гравців молодіжної збірної, яка 29 травня обіграла на виїзді команду Мальти (3:0).

Воротарі Денис Бойко та Антон Каніболоцький, захисник Ярослав Ракицький, півзахисники Тарас Степаненко та Андрій Ярмоленко, а також нападник Роман Зозуля 31 травня тренувалися на базі у Кончі-Заспі з рештою гравців збірної. Півзахисник «молодіжки» Микола Морозюк також розминався разом з усіма, але після цього здійснював лише пробіжку навколо поля. На жаль, ушкодження гомілкостопа, якого він зазнав на Мальті, не дозволить футболісту зіграти проти Норвегії, тому Микола залишиться у Києві.

Відкрите тренування

Згідно з виконаною частиною програми підготовки національної команди, головний тренер Мирон Маркевич відпустив із розташування збірної Андрія Шевченка, Артема Мілевського, Тараса Михалика, Андрія П‘ятова, Олександра Алієва і Євгена Селезньова. Приймаючи це рішення, Мирон Маркевич також узяв до уваги ранній початок підготовки до нового сезону в окремих клубах. Виліт чартерного літака з «синьо-жовтою» дружиною на борту до Осло заплановано у вівторок, 1 червня, о 10.00. Того ж дня о 17.30 відбудеться прес-конференція Мирона Маркевича, а о 18.00 стартуватиме відкрите передігрове заняття. Сама ж гра відбудеться у середу, 2 червня, на стадіоні «Уллевол», початок − о 20.00 за київським часом.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Дикань («Терек», Росія), Денис Бойко («Динамо»), Антон Каніболоцький («Кривбас»).

Захисники: Дмитро Чигринський («Барселона», Іспанія), Андрій Русол («Дніпро»), Василь Кобін та Ярослав Ракицький («Шахтар»), Ігор Ощипко («Карпати»), Володимир Польовий («Металург» З).

Півзахисники: Олег Гусєв і Андрій Ярмоленко («Динамо»), Анатолій Тимощук («Баварія»), Євген Коноплянка та Руслан Ротань («Дніпро»), Денис Олійник («Металіст»), Тарас Степаненко («Шахтар»), Ігор Худоб‘як і Артем Федецький («Карпати»), Олександр Яковенко («Вестерло», Бельгія).

Нападники: Марко Девич («Металіст»), Роман Зозуля («Динамо»).

Інформ-служба ФФУ

На знімку: епізод матчу збірної України проти команди Литви, який пройшов на стадіоні «Металіст» у Харкові, 25 травня 2010 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА