На завтра синоптики обіцяють грози

Харків. 2 червня. УНІАН. Завтра в Україні буде тепло, пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 3 червня у західних областях буде хмарно, дощі, місцями сильні, вдень в Карпатах, на Прикарпатті та Закарпатті дуже сильні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 9-14°.

На решті території хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, вночі та вранці в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській, а вдень у північних та центральних областях місцями сильні дощі, лише вночі у східній частині без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°, вдень 22-27°, на сході до 29°. Загалом по Україні грози, подекуди град, при грозах шквали 15-20 м/с.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень сильний дощ, гроза, подекуди град. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень при грозах місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

У столиці завтра також буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень сильний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень при грозах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води в Чорному морі 18-22°, Азовському 22-24°, в Дніпрі біля Києва 20°.