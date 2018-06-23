Ярославський: я обіцяв, я це зробив... (фоторепортаж)

Форум, ініціатором та організатором якого виступає група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, проходить на базі спорудженого до Євро-2012 нового пасажирського терміналу аеропорту «Харків».

Відкриваючи захід, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловив сподівання, що форум «всім дасть позитивні емоції, напевно, хтось із кимсь познайомиться, напевно, хтось із кимсь укладе якісь ділові угоди - це все буде сприяти розвитку нашого регіону». Господар форуму побажав учасникам, «щоб у всіх «збулися очікування, на які всі розраховували».

Говорячи про підготовку до Євро-2012, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ запевнив, що по відношенню до Харкова «сумнівів ніяких не буде ні в УЄФА, ні в уряду України».

У свою чергу віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ на церемонії відкриття форуму подякував присутнім за те, що вони знайшли час і можливість відвідати Харків - «безумовно, столицю авіаційної індустрії» України, а О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ - за те, що він «виявив мужність, знайшов кошти, і все-таки зробив цей проект приватним».

За словами віце-прем’єра, згідно з планами, в найближчі півтора роки всі авіаперевізники отримають від уряду України нові об’єкти. У Харкові, крім уже збудованого аеровокзалу, буде побудована і здана в експлуатацію не пізніше жовтня 2011 року злітно-посадкова смуга. У Львові - новий пасажирський термінал і здана в експлуатацію смуга. В Борисполі - новий пасажирський термінал «Д», термінал «Ф» буде зданий в експлуатацію вже цього літа. Наступного року буде здано в експлуатацію термінал у аеропорту «Донецьк» і смуга. Зараз уряд працює над тим, щоб зняти деякі дискримінаційні моменти для українських авіакомпаній в роботі з Євросоюзом, а також над відміною візового режиму для України, сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

«Наша країна відкрита для всіх авіакомпаній, авіаперевізників», - заявив він.

У форумі беруть учать понад 600 учасників з 35 країн світу, представлені понад 50 компаній. Цей захід у Харкові відбувається в рамках Всесвітнього форуму з розвитку авіамаршрутів The World Route Development Forum і є першим заходом Routes, який проводиться в СНД. Форум є унікальний тим, що в Харкові, в одному місці, зібралися керівники аеропортів та авіакомпаній з різних країн світу, які планують розвивати свої маршрути на просторах СНД. Харків унікальний авіаційний вузол між сходом і заходом поблизу майбутньої траси «Лісабон – Пекін», відзначили організатори форуму.

Форум завершить роботу 9 червня.

Довідка УНІАН. Група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. DCH реалізує комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію низки об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіону «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків». На сьогодні DCH інвестувала в реалізацію проектів до Євро-2012 близько 1 млрд. грн.

Основні характеристики міжнародного аеропорту «Харків» у 2012 році: загальна площа нового терміналу 20 тис. кв. м, пропускна спроможність нового терміналу – 650 пас./год., довжина злітно-посадкової смуги – 2470 м, загальна площа перону – 136 тис. кв. м, кількість місць стоянок літаків – 28, тип повітряних суден, які будуть обслуговуватися, - В-737, А-320.

Основні характеристики аеропорту «Харків» до Євро-2012: пропускна спроможність – 25,5 тис. пас./день. Кількість місць стоянок літаків – 103 (у тому числі «Міжнародний аеропорт «Харків» – 38, завод «ТОРА» - 20, «Харківський авіазавод – 20, Чугуївський аеродром – 25).

Раніше Державною цільовою програмою на реконструкцію аеропорту «Харків» загалом передбачено 1235,83 млн. грн.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА