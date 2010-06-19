Двох захисників дерев у Харкові оголошено в’язнями сумління

Харків.19 червня. УНІАН. Двох засуджених на 15 діб захисників дерев у харківському парку ім. Горького Дениса ЧЕРНЕГУ та Андрія ЕВАРНИЦЬКОГО визнано в’язнями сумління.

Таке рішення було ухвалене напередодні правозахисною організацією «Міжнародна амністія», повідомив кореспонденту УНІАН співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ.

Він нагадав, що обидва учасники акцій протесту проти вирубки дерев у парку ім. Горького були засуджені на 15 діб адміністративного арешту за «злісну непокору працівникам міліції, і додав, що «ми з самого початку вказували на необґрунтовано жорстоке покарання», бо «непокори як такої не було, а люди просто висловлювали свої переконання».

На всі ці факти звернула увагу «Міжнародна амністія» і так само констатувала «необґрунтованість і неадекватність покарання», сказав Є.ЗАХАРОВ.

Він також нагадав, що це другий випадок оголошення в’язнями сумління людей в Україні за роки незалежності (перший був у Сумах 2004 року з групою активістів «Пори», засуджених під час президентської виборчої компанії»).

Є.ЗАХАРОВ повідомив також, що 18 червня ухвалою апеляційного суду Д.ЧЕРНЕЗІ та А.ЕВАРНИЦЬКОМУ змінено термін покарання з 15 на 9 діб, і вони «вже звільнені з-під арешту».