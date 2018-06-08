Парад наречених - на «Металісті» (фоторепортаж)

Цього року в Параді наречених у Харкові взяли участь 50 дівчат. Одягнені у весільні плаття різних епох і стилів учасниці були поділені на умовних 10 команд. Так були створені образи наречених від античних до наших часів.

Парад розпочався з відкриття «Символу сім`ї» - кованої огорожі навколо 200-річного дуба - в саду Шевченка. Старий дуб офіційно був проголошений «деревом кохання». Організатори акції упевнені, що до цього символу протягом багатьох років приїжджатимуть молоді сім`ї в день весілля і вішатимуть символічні замки свого щастя.

Першими, хто повісив замок «сімейних уз», стала молоде подружжя, що оформило свої стосунки цього дня в одному з міських загсів. Відкриття «Символу сім`ї» пройшло в українському стилі з ведучими Вакулою та Оксаною.

В рамках 3-го Параду відбувся конкурс стилістів на кращий образ нареченої. Після конкурсного дефіле і портретного фотографування дівчата побували в дельфінарії «Німо», де дельфін Кєша намалював фарбами символ 3-го Параду наречених. У концерті на площі Свободи кожна група учасниць показала свій номер - танець, пісню, акторське інсценування.

Після концерту наречені на весільному кортежі, що складався з лімузинів, ретро-машин та кінного екіпажу, вирушили на стадіон «Металіст». Фотосесія проходила з футбольною атрибутикою: м`ячами, шарфами і бутсами. Дівчата фотографувалися з вихованцями футбольної школи ОСК «Металіст». Святковий фуршет в ресторані «Металіста» був завершальним етапом програми 3-го Параду наречених, після чого дівчат покатали на мотоциклах місцеві байкери.

Фото Ігоря Лаутара