Колесников подякував Ярославському від Національного агентства з Євро-2012

Харків. 27 червня. УНІАН. Віце-прем`єр з підготовки України до Євро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ проаналізував процес підготовки до майбутнього чемпіонату Європи з футболу, зокрема, приділив особливу увагу ситуації в Харкові.

В інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня», говорячи про динаміку і завдання на найближчу перспективу, він відзначив високу роль приватного інвестора в реалізації проектів.

На думку віце-прем`єр-міністра, «проблема Харкова - це кількість готельних номерів». Але на сьогодні план реконструкції і будівництва нових готелів, зазначив він, «дозволяє стверджувати, що всі номери, принаймні, до проведення групового турніру, будуть готові. І уболівальники отримають комфортабельні місця для проживання».

Б.КОЛЕСНИКОВ підкреслив, що «в Україні інвестор пасажирського терміналу є лише в Харкові. Це приватний проект Олександра Владиленовича (Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО – президента DCH, генерального інвестора і координатор з підготовки Харкова до Євро – ред.). За що йому величезне спасибі від Національного агентства з Євро-2012. Я вже говорив: якщо за 19 років ми побудували одну смугу і жодного терміналу, то за ці два роки належить побудувати чотири термінали. Три державних і один харківський – приватний».

Віце-прем`єр-міністр оптимістично оцінив перспективи облаштування мережі внутрішньоміських доріг: «Проблеми дороги в Харкові вирішувані. Автодор працює». В той же час, він уперше дізнався від журналіста про заборгованість міської влади перед інвестором ремонту вулиць навколо стадіону «Металіст» О.ЯРОСЛАВСЬКИМ на суму 21 млн. грн.: «Це для мене новина. Якщо місто позичило у нього гроші, він зобов`язаний їх повернути. Це навіть не підлягає обговоренню».

Віце-прем`єр-міністр приділив увагу також скандалу навколо парку ім. Горького. Б.КОЛЕСНИКОВ пообіцяв вислухати обидві сторони і дати аргументовану відповідь «Поки що обидві сторони конфлікту, - зазначив він, - висловлюють абсолютно протилежні думки. Ми зараз детально вивчаємо ситуацію. І я вам гарантую, що редакція «Дзеркала тижня» до 10 липня отримає докладну відповідь з цього питання».

Як повідомлялося раніше, цільовою програмою підготовки Харкова до Євро-2012 передбачено інвестиції у розмірі 7,4 млрд. грн. На сьогодні з критерійних для УЄФА об`єктів завершена реконструкція стадіону (в даний час тривають доопрацювання для врахування додаткових вимог європейської футбольної асоціації), здана в експлуатацію футбольна база ФК «Металіст» (тренувальний табір для однієї з команд-учасниць), а також побудована дитяча футбольна академія (місце дислокації ЗМІ і технічного персоналу під час турніру). Відкриття нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків» заплановано на 27 серпня 2010 р. Приватні інвестиції генерального інвестора і координатора підготовки Харкова Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО в будівництво і реконструкцію вказаних об`єктів, а також будівництво п`ятизіркового готелю на пл. Свободи становлять понад 2 млрд. грн.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА