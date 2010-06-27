Завтра у Харкові зобразять «ворогів Конституції»

Харків. 27 червня. УНІАН. У понеділок, 28 червня, в день Конституції України, в Харкові пройдуть акції на захист конституційних прав громадян.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в офісі Харківської правозахисної групи, цього дня планується брифінг лідерів молодіжних організацій Харкова, театралізована акція протесту, а також мітинг проти «порушення конституційних прав громадян міською владою, харківською міліцією та іншими органами влади».

Ці заходи харківської молоді мають «висвітлити кричущі факти порушення прав людини та Основного закону нашої держави», повідомили в ХПГ.

За задумом організаторів, активісти на майдані Конституції поблизу Харківської міськради, а також біля обласного управління міліції зобразять «найбільших ворогів конституційних прав харків’ян і покажуть, як з ними боротися».