Трамваї № 5 та № 8 змінять маршрути

Харків. 29 червня. УНІАН. 30 червня, 1 та 2 липня на період з 09.00 до 15.30 по вулиці Плеханівській на ділянці від вул. Польовій до вул. Кошкіна тимчасово буде змінено рух трамваїв

Як повідомляє сайт Харківської міськради, зміна руху пов’язана з проведенням робіт аварійної ділянки трамвайної колії.

На цей час рух трамвайних маршрутів буде організовано таким чином:

№5: Південний вокзал – вул. Полтавський шлях – майдан Конституції – пр. Московський – вул. Кошкіна – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна,

№8: 602 м/р – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Московський – вул. Кірова – вул. Плеханівська – ПК «Металіст».