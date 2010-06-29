Сьогодні – засідання колегії ОДА

Харків. 29 червня. УНІАН. Сьогодні в малому залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 2 пов.) розпочнеться засідання колегії обласної держадміністрації.

Як повідомляє сайт ОДА, основними стануть питання: про стан цінової ситуації на споживчому ринку області, про стан функціонування місцевої пожежної охорони, про стан енергозбереження в Харківській області, про результати комплексної оцінки соціально-економічного розвитку області за січень - березень 2010 року.

В порядку контролю буде розглянуто питання про хід виконання рішення колегії облдержадміністрації від 6 травня 2010 р. «Про підсумки проведення в області опалювального сезону 2009 – 2010 років та заходи щодо підготовки господарського комплексу та об`єктів соціальної сфери до опалювального сезону 2010-2011 рр.». Крім того, на засіданні заслухають питання про хід виконання рішення колегії облдержадміністрації від 6 травня 2010 року «Про стан справ у тваринництві та заходи щодо розвитку галузі в господарствах області».

Початок засідання – о 10.00.