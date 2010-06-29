У Харкові заснують довічну премію для олімпійців

Харків. 29 червня. УНІАН. У Харківській області планується заснувати довічну премію для видатних олімпійців Харківської області, які присвятили своє життя спорту і прославили наш регіон.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, про це в ході засідання позачергової асамблеї Харківського обласного відділення Національного олімпійського комітету України заявив губернатор Михайло ДОБКІН.

«Це буде справедливий жест по відношенню до наших видатних спортсменів, які, на жаль, не до кінця змогли відчути вдячність суспільства, виною чому, напевно, була складна економічна ситуація», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня на засіданні асамблеї М.ДОБКІНА було обрано головою Харківського обласного відділення Національного олімпійського комітету України.