Держава відшкодує Харківщині витрати на пільговиків
Поінформував Дульфан
Харків. 29 червня. УНІАН. Державним бюджетом України на 2010 рік Харківській області на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян усіма видами транспорту передбачена субвенція в сумі 66,01 млн. грн. – 15,5% мінімально необхідного рівня.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління промисловості, транспорту і зв’язку ОДА Сергія ДУЛЬФАНА.
За його словами, ці кошти розподілені згідно з питомою вагою кожного виду транспорту в загальному обсязі втрат прибутків за попередній рік: залізничному транспорту передбачено 9,4 млн. грн., автомобільному – 11,42 млн. грн., метрополітену – 21,63 млн. грн., міськелектротранспорту – 23,56 млн. грн.
При цьому С.ДУЛЬФАН підкреслив, що мінімальна потреба відшкодування втрат прибутків від перевезення громадян пільгових категорій (загальна кількість – 746 тис. осіб) в 2010 році для Харківської області складає 425,15 млн. грн., в тому числі: Південній залізниці в межах Харківської області – 41,2 млн. грн., автомобільному транспорту – 77,29 млн. грн., метрополітену – 95,36 млн. грн., міськелектротранспорту – 211,3 млн. грн.