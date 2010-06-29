Держава відшкодує Харківщині витрати на пільговиків

Харків. 29 червня. УНІАН. Державним бюджетом України на 2010 рік Харківській області на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян усіма видами транспорту передбачена субвенція в сумі 66,01 млн. грн. – 15,5% мінімально необхідного рівня.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління промисловості, транспорту і зв’язку ОДА Сергія ДУЛЬФАНА.

За його словами, ці кошти розподілені згідно з питомою вагою кожного виду транспорту в загальному обсязі втрат прибутків за попередній рік: залізничному транспорту передбачено 9,4 млн. грн., автомобільному – 11,42 млн. грн., метрополітену – 21,63 млн. грн., міськелектротранспорту – 23,56 млн. грн.

При цьому С.ДУЛЬФАН підкреслив, що мінімальна потреба відшкодування втрат прибутків від перевезення громадян пільгових категорій (загальна кількість – 746 тис. осіб) в 2010 році для Харківської області складає 425,15 млн. грн., в тому числі: Південній залізниці в межах Харківської області – 41,2 млн. грн., автомобільному транспорту – 77,29 млн. грн., метрополітену – 95,36 млн. грн., міськелектротранспорту – 211,3 млн. грн.