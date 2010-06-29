Сьогодні у Харкові - Тимошенко

10:28, 29 червня 2010
Харьків
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Лідер БЮТ дасть прес-конференцію

Харків. 29 червня. УНІАН. Сьогодні у Харкові з робочою поїздкою перебуватиме лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації партії «Батьківщина», Ю.ТИМОШЕНКО планує взяти участь в роботі 12-ї звітно-виборчої партконференції ПП «ВО «Батьківщина».

Крім цього, Ю.ТИМОШЕНКО також планує прес-конференцію. Вона має розпочатися о 13.00 в приміщенні «Радмір Експохолу».

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