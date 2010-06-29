Сьогодні у Харкові - Тимошенко

Харків. 29 червня. УНІАН. Сьогодні у Харкові з робочою поїздкою перебуватиме лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації партії «Батьківщина», Ю.ТИМОШЕНКО планує взяти участь в роботі 12-ї звітно-виборчої партконференції ПП «ВО «Батьківщина».

Крім цього, Ю.ТИМОШЕНКО також планує прес-конференцію. Вона має розпочатися о 13.00 в приміщенні «Радмір Експохолу».