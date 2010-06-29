Минулого тижня на Харківщині потонуло четверо людей
11:10, 29 червня 2010Харьків
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Два випадки – у Харкові
Харків. 29 червня. УНІАН. Минулого тижня на водоймах Харківської області потонуло четверо осіб.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного Управління МНС України в Харківській області, два трагічні випадки сталися у Харкові.
Зокрема, 28 червня у Журавлівському гідропарку в районі ресторану «Млин» втопився чоловік 1957 року народження.
27 червня під час купання у річці Харків потонув юнак 1991 року народження.
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