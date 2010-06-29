Курси валют у банках Харкова

Долар 7,88 - 7,89

Харків. 29 червня. УНІАН. На 29 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8862 (продаж - 7,891 грн.), євро - 9,67 грн. (9,78 грн.), Базис - 7,886 (7,9275), 9,6 (9,74), Реал-банк - 7,89 (7,93), 9,6 (9,75) відповідно. Національний банк України на 29 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 790.7400 (на 25 червня – 790.9400) 100 EUR – 972.1358 (на 25 червня – 969.8506) 10 RUR – 2.5445 (на 25 червня – 2.5502)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter