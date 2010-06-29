Харків. 29 червня. УНІАН. На Харківщині внаслідок ДТП загинув 70-річний велосипедист.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося у неділю, 28 червня поблизу міста Зміїв. Наїзд на велосипедиста скоїв водій автомобіля ВАЗ 2101. Невідомий чоловік приблизно 70 років помер на місці пригоди.

За даними прес-служби, 28 червня внаслідок ДТП на Харківщині загинули ще двоє осіб. Зокрема, у райцентрі Лозова автомобілем ВАЗ 2101 було смертельно травмовано перехожого 1980 року народження. У Чугуєві врізався в електричну опору і загинув на місці водій мопеда.