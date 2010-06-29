Влада Харкова проти акцій сексменшин у День міста

Харків. 29 червня. УНІАН. Влада Харкова виступила проти запланованого на День міста мітингу-ходи представників сексуальних меншин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, рішення про неможливість проведення такої акції в День міста, 23 серпня, було ухвалене сьогодні на засіданні узгоджувальної комісії міськвиконкому.

За інформацією заявників, акція під девізом «Ми - за рівні права всіх українців!» мала пройти 23 серпня з 9.15 до 11.00. Близько 1000 учасників акції висловили бажання пройти ходою по вул. Сумській від пл. Конституції до пл. Свободи, де планується мітинг.

На засідання погоджувальної комісії ніхто із заявників не з`явився, повідомили у прес-службі. В ході обговорення була заслухана інформація Департаменту культури та Департаменту міжнародної співпраці про заходи, що плануються в Харкові на День міста. Так, пл. Свободи буде зайнята під святковий концерт для ветеранів, а на пл. Конституції планується урочисте сесійне засідання міської ради, на якому буде вручений 4-й знак Ради Європи – премія, яка була присуджена Харкову 29 квітня цього року.

Члени погоджувальної комісії одностайно вирішили, що проведення такої акції 23 серпня неможливе, тому Юридичним департаментом міськради буде підготовлено звернення до суду про заборону проведення мітингу-ходи представників сексуальних меншин в День міста, повідомили у прес-службі.