Тимошенко вітає обрання Авакова головниим бютівцем на Харківщині

Харків. 29 червня. УНІАН. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вітає обрання Арсена АВАКОВА на посаду голови харківської обласної партійної організації ВО ”Батьківщина”.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, виступаючи на звітно-виборчій конференції харківської обласної організації ВО ”Батьківщина”, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: ”Він весь цей час боровся за єдність демократичної команди, він провів безліч переговорів з Віктором ЮЩЕНКОМ, щоб прибрати ворожнечу і повернути на нормальну природну співпрацю наші команди. Він до останнього намагався це зробити, навіть перед першим і другим туром (виборів Президента). Я думаю, що це говорить про те, що Арсен Борисович з нами не випадково. Це не випадкова людина. Він прийшов саме тому, що він зв`язав своє життя з Україною насправді”.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала харківську команду ”Батьківщини” підтримати А.АВАКОВА. ”Справа, за яку береться Арсен Борисович разом з вами – вони надскладна. Вона дуже складна і, в той же час, безмежно потрібна і нашій рідній всій Україні, і Харківщині. І я прошу вас підтримати його в усіх справах, в усіх його добрих починаннях”, - зазначила вона.

У свою чергу, А.АВАКОВ підкреслив: ”У мене немає сумнівів, що на нас стратегічно чекає прекрасне майбутнє. Але немає сумнівів, що і легкого шляху не буде. Тому кожен, хто тут, має ясно собі це усвідомлювати, і цим шляхом ми маємо йти твердо, демонструючи чітку позицію”.

”Ми заявляємо принципи, за ці принципи ми стоїмо. Юлія Володимирівна стоїть. Тепер я стою поруч. Ви тепер стоїте. І ми мусимо це вистояти і показати, як ми будемо рухатися вперед”, - звернувся А.АВАКОВ до учасників звітно-виборчої конференції.