«Батьківщина» модернізується

Харків. 29 червня. УНІАН. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО ставить за мету створити з ВО «Батьківщина» потужну партію європейського типу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції в Харкові.

За її словами, саме з необхідністю «обширної модернізації» партії вона здійснює поїздки Україною. Як вважає Ю.ТИМОШЕНКО, суспільство на прикладі «Батьківщини» побачить, як має виглядати й працювати європейська партія.

Лідер БЮТ висловила задоволення, що у важкий для опозиції час до неї приходять такі відомі люди як екс-губернатор Харківщини Арсен АВАКОВ.

В той час, коли «щури біжать за сиром», справжні патріоти приходять у «Батьківщину», заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що лави партії поповнюють нові люди, зокрема, до «Батьківщини» вступив керівник одного з сільгосппідприємств Харківської області, Герой України Андрій РОВЧАК.