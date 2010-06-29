Тимошенко не тримає зла на Фельдмана
Немає агресії…
Харків. 29 червня. УНИАН. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не відчуває агресії по відношенню до харківських членів БЮТ, які увійшли до складу парламентській коаліції «Стабільність і реформи».
Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів.
Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що виробила певне ставлення до людей, які за матеріальні блага зраджують політичних соратників, і не хотіла б зайвий раз критикувати їх, бо такі люди самі собі мусять «бути суддями». При цьому вона додала, що не має по відношенню до перебіжчиків «ніякої агресії» і тільки дякує Богові, що стався такий «момент істини».
Як повідомляв УНІАН, нещодавно до парламентської коаліції «Стабільність і реформи» увійшли троє народних депутатів з фракції БЮТ - Олександр ФЕДЬДМАН, Олег ГЕЙМАН і Валерій КАМЧАТНИЙ.