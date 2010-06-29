Тимошенко не тримає зла на Фельдмана

Харків. 29 червня. УНИАН. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не відчуває агресії по відношенню до харківських членів БЮТ, які увійшли до складу парламентській коаліції «Стабільність і реформи».

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що виробила певне ставлення до людей, які за матеріальні блага зраджують політичних соратників, і не хотіла б зайвий раз критикувати їх, бо такі люди самі собі мусять «бути суддями». При цьому вона додала, що не має по відношенню до перебіжчиків «ніякої агресії» і тільки дякує Богові, що стався такий «момент істини».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно до парламентської коаліції «Стабільність і реформи» увійшли троє народних депутатів з фракції БЮТ - Олександр ФЕДЬДМАН, Олег ГЕЙМАН і Валерій КАМЧАТНИЙ.