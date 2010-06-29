Прокуратура підозрює посадовців ВАТ у привласненні 16 млн.грн.

Харків. 29 червня. УНІАН. Органами прокуратури області за матеріалами управління Державної служби боротьби з організованою злочинністю в Харківській області порушено кримінальну справу за фактом розтрата майна в особливо великих розмірах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, встановлено, що посадові особи одного з відкритих акціонерних товариств, яке займається виробництвом м`яса, упродовж 2 років шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей у видаткові накладні скоювали привласнення готової продукції на суму 16 млн. грн.

У скоєнні злочину підозрюються завідувач складу готової продукції, головний бухгалтер підприємства, начальник цеху та начальник відділу безпеки. У справі триває слідство. Кримінальний кодекс передбачає у цьому випадку покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.