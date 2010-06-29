Мулерман подався до Тимошенко

Харків. 29 червня. УНИАН. Виконавець відомої радянської естрадної пісні «Трус не играет в хоккей», харків’янин Вадим МУЛЕРМАН вступив до партії «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Мені дуже приємно, що в такий час до нас приходять сильні люди. Я думаю, всім

нам з давніх часів відоме ім`я Вадима МУЛЕРМАН, відомі його чудові

пісні - особливо актуальна сьогодні пісня «Трус не играет в хоккей» і «Хмуриться

не надо, Лада». Мені було дуже приємно, що сьогодні прямо на конференції - він

побув трішки серед нас, трішки послухав, до душі прийняв всі проблеми

України - і прямо на конференції передав записку, висловивши бажання вступити в

партію. І прямо відразу на партконференції ми це рішення проголосували і

прийняли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні брала участь у 12-й звітно-виборчій конференції Харківської обласної організації Політичної партії «ВО «Батьківщина».