Сімох харківських міліціонерів підозрюють у хабарництві

Харків. 29 червня. УНІАН. Цього року слідчими органами прокуратури області за фактами хабарництва порушено кримінальні справи щодо 7 працівників внутрішніх справ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, серед підозрюваних у скоєнні злочинів 2 дільничні інспектори міліції, інспектор райвідділу ДАІ, начальник підрозділу райвідділу внутрішніх справ, 2 оперуповноважені райвідділів, оперуповноважений управління ГУМВС України в Харківській області.

Загалом за п’ять місяців 2010 року слідчими органів прокуратури порушено кримінальні справи за ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара з ознаками корупції) стосовно 25 посадовців

У цьому списку – районний суддя, інспектор райвідділу ГУМНС в області, 3 представники місцевих органів влади та управління і місцевого самоврядування, працівник ветеринарної медицини, 2 працівники державної та виконавчої служби, начальник районної насіннєвої інспекції, головний державний санітарний лікар району, начальник відділу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, начальник відділення прикордонної служби та інші.

Загальна сума хабарів сягнула майже 130 тис. грн. і понад 2 тис. дол. Розмір хабарів коливається від 1 тис. грн. до 16 тис. грн.

Кримінальні справи стосовно чиновників порушені, зокрема, за прискорення проведення аналізу насіння, видачу висновку санепідемстанції, вирішення питання про видачу документів на землевідведення, видачу свідоцтва на керування маломірними суднами, переміщення вантажу через державний кордон, нескладання акту перевірки, ненарахування до сплати податків тощо.

Деякі справи вже направлено до суду для розгляду по суті, повідомили у прес-службі.