«Нафтогаз України» підкине Харківщині 50 млн. грн.

Харків. 15 липня. УНІАН. Харківська обласна державна адміністрація і НАК «Нафтогаз України» підписали договір про співпрацю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, за словами губернатора Михайла ДОБКІНА, підписання цього договору стало результатом домовленостей, яких вдалося досягнути в ході робочого візиту першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА до Харкова.

Згідно з цим договором Харківська область отримає, зокрема, 50 млн. грн. на вирішення питань газифікації. Ці кошти дозволять реалізувати те, що не робилося протягом минулих 5 років, і істотно просунутися в питанні газифікації області, зазначив М.ДОБКІН.