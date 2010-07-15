Харківська міліція йде у двори

Харків. 15 липня. УНІАН. У Харкові вводиться практика щоденних обходів мікрорайонів дільничними міліціонерами.

Як повідомляє сайт міської ради, про це поінформував на нараді з координації роботи органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами начальник Харківського міського управління МВС України в Харківській області Олександр БАРАННИК.

«Сьогодні необхідно визначатися з тими першочерговими завданнями, які перед нами стоять, особливо відносно служби дільничних інспекторів міліції. Залишаються нерозкритими приблизно 30% злочинів, здійснених у Харкові. Один з методів роботи – це спілкування, уміння налагоджувати комунікації з жителями мікрорайонів, які ви обслуговуєте. На жаль, я можу констатувати те, що в багатьох мікрорайонах жителі не знають своїх дільничних», - звернувся керівник міської міліції до своїх підлеглих.

Саме тому, за словами О.БАРАННИКА, і вводиться практика щоденного 1,5-2–годинного обходу, бажано у вечірній час, кожним дільничним свого мікрорайону. Це нововведення триватиме найближчі 2-3 місяці. Патрулювати необхідно місця найбільшої скупченості людей вечорами, дитячі і спортивні майданчики.

«Люди вже повертаються додому, відпочивають у дворах, можна з ними поспілкуватися і почути про їхні проблемні питання. Почерпнути інформацію для подальшої роботи, взяти щось на замітку особливо про антисоціальні елементи нашого суспільства, що заважають жити і відпочивати харків`янам», - зазначив начальник міського управління міліції.