Харків. 15 липня. УНІАН. Рейтингове агентство Fitch підвищило довгострокові рейтинги Харкова в іноземній і національній валюті з В- до В.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

За його словами, короткостроковий рейтинг Харкова в іноземній валюті підтверджений на рівні В і національний довгостроковий рейтинг Харкова на рівні АА-. Прогноз - стабільний.

«Це і є реальний результат роботи регіональної влади за останні 3 місяці», - зазначив Ю.САПРОНОВ.

Водночас, за даними Ю.САПРОНОВА, агентство Fitch знизило національний довгостроковий рейтинг міста Києва і міста Одеси до В-. Прогноз - негативний.