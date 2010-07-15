На Харківщині створять стабілізаційний фонд цукру

Харків. 15 липня. УНІАН. У Харківській області планується створити стабілізаційний фонд цукру.

З ініціативою про створення такого стабілізаційного фонду виступило державне підприємство «Харківцукорзбут», повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

«Для того щоб не підвищувалася ціна на цукор у Харківській області, у нас має бути стабілізаційний фонд. Для цього нам необхідно зустрітися з власниками цукрозаводів і відпрацювати це питання. Сьогодні я не бачу ніяких передумов для підвищення ціни на цукор. Цукру в області буде набагато більше, і його вартість буде падати. До того ж, у нас є можливість завезення цукру за низькою ціною», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Планується, що стабілізаційний фонд цукру в Харківській області поповнюватиметься за рахунок закупівель цукру, що дозволить прогнозувати і утримувати ціну на цукор в регіоні у разі його дефіциту.

Довідка УНІАН. Підприємство «Харківцукорзбут», було створене наказом Держкомітету України з харчової промисловості від 5 листопада 1995 № 63 «Про створення підприємства «Харківцукорзбут» з метою надання допомоги товаровиробникам і цукровим заводам Харківської області в збуті готовій продукції (цукру-піску).