Перший стадіон до Євро-2012 у Польщі буде відкрито у вересні

Варшава. 14 липня. УНІАН. Перший стадіон, на якому пройдуть матчі чемпіонату Європи з футболу в 2012 році у Польщі буде урочисто відкрито в Познані у вересні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив на прес-конференції в середу у Варшаві президент Познаня Ришард ГРОБЕЛЬНИЙ.

Він відзначив, що реконструкція міського стадіону, на яку місто витратило близько 220 млн. доларів, буде завершена до серпня.

За його словами, передача об’єкта виконавцем замовнику триватиме близько місяця, а 20 вересня в рамках його урочистого відкриття відбудеться концерт CТІНГА, який виступить разом із Royal Philharmonic Concert Orchestra.

Присутній на прес-конференції міністр спорту Польщі Адам ГЄРШ похвалив Познань та інші польські міста-організатори Євро-2012 за проведену роботу, запевнивши, що всі затверджені UEFA польські міста встигнуть приготуватися до проведення європейського чемпіонату.

А.ГЄРШ сказав, що наступний стадіон буде введено в експлуатацію у Гданську в квітні 2011 року, пізніше у липні у Варшаві, після якої останнім містом, де буде збудовано стадіон, стане Вроцлав.

Міністр також заявив, що до Євро-2012 буде збудована магістраль A2, котра покращить сполучення між Німеччиною та Польщею, а також А4, яка дозволить швидше подорожувати з Польщі до України.

За словами А.ГЄРША, польські організатори поступово переходять від реалізації інфраструктурних проектів до так званих «м’яких».

Зокрема, серед них він назвав питання безпеки уболівальників, медичного обслуговування та організації зручного транспортного сполучення.

Крім цього, сказав він, поляки провадять переговори з UEFA про маркетингові права до Євро-2012 та податкові пільги.

Глава правління компанії PL2012 Марчін ХЕРРА додав, що поляки очікують приїзду близько 1 млн. людей й планують запровадити для їх зручності так звані «карти Євро-2012», котрі дозволять їм подорожувати Польщею без щоразової купівлі квитків на різні види транспорту.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Польща виграли право організації Євро-2012 в квітні 2007 року.

Чемпіонат має відбутися у чотирьох польських та чотирьох українських містах.

Перший стадіон до Євро-2012 в Україні - вартістю 400 млн. доларів - був урочисто відкритий в серпні 2009 року у Донецьку. Другий – у Харкові (5 грудня 2010 р.).

В Україні матчі чемпіонату мають приймати також Київ, Львів та Харків.

На знімку: реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст» у Харкові».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА