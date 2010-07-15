Цього року на Харківщині працюватимуть 6 цукрозаводів

Харків. 15 липня. УНІАН. Цього року в Харківській області працюватимуть 6 з 9 наявних цукрових заводів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

«Всього в Харківській області налічується 9 цукрозаводів. Минулого року працювало 5 заводів, а цього року до них додасться Мурафський завод, роботу якого вдалося відновити. Крім того, очікується поява нового власника на Савинському цукрозаводі, і якщо протягом 2 тижнів це питання буде вирішено, то завод відновить свою роботу вже цього року», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Він також повідомив, що цього року виробничих потужностей буде досить, але за умови збільшення площі посівів і врожайності цукрового буряка в майбутньому необхідно буде відновлювати роботу решти цукрозаводів. За його словами, зараз тривають пошуки інвесторів для вирішення цієї проблеми.