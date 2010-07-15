Добкін ставить завдання збільшити посіви буряка

Харків. 15 липня. УНІАН. У 2011 році обсяги посівів цукрового буряка в Харківській області планується довести до 60 тисяч гектарів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його словами, найголовнішим завданням наступного року, яке поставило керівництво Харківської облдержадміністрації, є збільшення обсягів посівів цукрового буряка і доведеніння їх до 60 тис. га.

В.АЛЕКСЕЙЧУК підкреслив, що крім збільшення площі посівів необхідно збільшувати врожайність цукрового буряка, оскільки показник врожайності до 200 центнерів з гектара - це неефективне використання землі.

«Ми повинні мати показник 300-400 центнерів з гектара. Землю потрібно використовувати ефективно», - наголосив В.АЛЕКСЕЙЧУК.