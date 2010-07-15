Добкін ставить завдання збільшити посіви буряка
Алексейчук: бо не треба мучити землю
Харків. 15 липня. УНІАН. У 2011 році обсяги посівів цукрового буряка в Харківській області планується довести до 60 тисяч гектарів.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.
За його словами, найголовнішим завданням наступного року, яке поставило керівництво Харківської облдержадміністрації, є збільшення обсягів посівів цукрового буряка і доведеніння їх до 60 тис. га.
В.АЛЕКСЕЙЧУК підкреслив, що крім збільшення площі посівів необхідно збільшувати врожайність цукрового буряка, оскільки показник врожайності до 200 центнерів з гектара - це неефективне використання землі.
«Ми повинні мати показник 300-400 центнерів з гектара. Землю потрібно використовувати ефективно», - наголосив В.АЛЕКСЕЙЧУК.