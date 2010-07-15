Україна в І півріччі збільшила випуск тракторів у 5 разів

Харків. 15 липня. УНІАН. Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства в Україні в січні-червні 2010 року збільшилося в 4,9 рази порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 1855 штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво сівалок в Україні в січні-червні ц.р. збільшилося на 64,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 1252 штук, а борін дискових – в 1,9 разу, до 731 штуки.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, в 2009 році виробництво тракторів для сільського і лісового господарства скоротилося на 77,2%, порівнянні з 2008 роком – до 1443 штук. Виробництво сівалок в Україні в 2009 році скоротилося на 79,5%, порівняно з 2008 роком – до 1582 штук, а борін дискових – на 83,2%, до 926 штук.