Табачник обіцяє в наступному році раніше розпочати прийом документів

З наступного року прийом документів вестиметься через електронну пошту і розпочнеться до закінчення терміну розгляду апеляцій Українського центру оцінювання якості освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові сказав міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК.

«Я думаю, що в майбутньому році ми подання заяв абітурієнтами повністю переведемо в електронний вигляд. Електронний спосіб подавання заяв зніме багато проблем і покінчить із чергою. Крім цього, наступного року ми розпочнемо прийом документів, не чекаючи завершення роботи апеляційних комісій Центру незалежного оцінювання», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Міністр зауважив, що, крім електронної форми реєстрування заяв, документи можна буде подати традиційним способом у приймальні комісії кожного ВНЗ.

«Інших крупних змін не буде, тому що хотілося, щоб правила прийому були кілька років стабільними», – підсумував Д.ТАБАЧНИК.