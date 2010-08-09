Кабмін виділив 22 млн. грн. на розмінування території арсеналу в Лозовій

Кабінет міністрів України виділив 22 млн. грн. на розмінування території військової частини А0829 у Лозовій.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням голову Харківської ОДА Михайла ДОБКІНА.

За словами М.ДОБКІНА, розмінування території займатимуться 150 співробітників МНС і Міністерства оборони, які мають досвід розмінування військових складів у Новобогданівці.

«Сюди заїде 150 чоловік особового складу, розміщуватись вони будуть на території даного об’єкта, і по секторах згідно з розробленим планом і графіком вони займуться розмінуванням та ліквідацією тих снарядів, які розкидані. Приблизна вага цих снарядів становить більше 41 тис. т. Тому завдання тут дуже складне, але вирішуване», – сказав М.ДОБКІН.

М.ДОБКІН акцентував, що саперні роботи почнуться, як тільки на території військової частини буде встановлено повний контроль над протипожежною безпекою.

Як передавав УНІАН, пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України у Харківській області виникла 27 серпня 2008 р. близько 16.00. Вогонь спричинив вибухи боєприпасів. За офіційною інформацією, в результаті НП ніхто не постраждав. Значна частина мешканців 5-кілометрової зони була евакуйована.

61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України розташований на загальній площі 494 га. Обсяги зберігання в арсеналі, за даними Міноборони, становлять близько 95 тисяч тонн боєприпасів. Зокрема: снаряди, 80-міліметрові міни, 150-міліметрові реактивні снаряди.