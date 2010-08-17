У Харкові невідомі завадили адвокату взяти участь у судовому засіданні

Харків. 17 серпня. УНІАН. У Харкові невідомі завадили адвокату адвокатського об’єднання «Актіо» Віталію ФІЛОНЕНКУ взяти участь у судовому засіданні.

Як повідомив УНІАН потерпілий, 16 серпня близько 8:45 біля під’їзду будинку до нього підійшов чоловік у штатському, представився працівником міліції і показав посвідчення на ім’я КАЛАШНИКОВА Юрія Івановича.

Під приводом розмови невідомий запропонував сісти в автомобіль, у якому знаходився ще один чоловік і водій. Доїхавши до кордону Харківського й Чугуївського районів, один з невідомих запропонував вийти з машини, забрав телефон та оглянув портфель адвоката.

За словами В.ФІЛОНЕНКА, чоловіки ігнорували його запитання, але поводилися чемно, не застосовували фізичної сили. Після 20 хвилин очікування, невідомі повернули адвокату телефони, речі та залишили в посадці.

Після цього В.ФІЛОНЕНКО викликав правоохоронців, які, оглянувши місце пригоди, допомогли дістатися до найближчого відділення міліції, де адвокат написав заяву.

Потерпілий наголосив, що в результаті події не зміг з’явитися до Київського районного суду Харкова, де в цей час слухалася справа про втягнення в заняття проституцією, в якій він був адвокатом обвинувачуваної сторони.

(Уточнено цей абзац) Адвокат пов’язує своє викрадення зі справою, оскільки його підзахисній напередодні погрожували та примушували відмовитися від адвокатів. В іншому випадку невідомі погрожували вжити відповідних заходів по відношенню до неї, її малолітньої дитини та адвокатів.

Начальник Центру зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА підтвердила УНІАН факт написання заяви. Вона запевнила, що ведеться перевірка, розглядаються всі можливі версії. Заява адвоката передана до Орджонікідзевського райвідділу міліції, де будуть проводитися всі слідчі дії. «Заява прийнята, розглядається й проводяться всі необхідні заходи», - сказала Л.ВОЛКОВА.