Фани Динамо підтримують уболівальників Металіста

Харків. 23 серпня. УНІАН. Уболівальники київського «Динамо» солідарні з фанами «Металіста» у вимогах відставки президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили у спілкуванні з журналістами представники фан-руху United Kharkiv, які брали участь у вчорашній акції протесту в Харкові проти санкцій ФФУ стосовно «Металіста».

За їхніми даними, 22 серпня у Києві перед матчем «Динамо» - «Дніпро» пройшов марш уболівальників «Динамо» під гаслом «Бай-бай, Гриша!» з вимогами відставки Г.СУРКІСА. Позиція фанів така: «Динамо» сильна команда, вона не потребує сумнівної підтримки, навіть з боку керівника ФФУ, і вони не хочуть, щоб їхній улюблений клуб заслужив репутацію команди, яка «виграє по блату», розповіли харків’яни.

Уболівальники «Динамо», зазначили фани «Металіста», також висловили незадоволення тим, що, на їхню думку, через рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ збірну України покинув її головний тренер Мирона МАРКЕВИЧ.

Представники United Kharkiv також повідомили, що до боротьби «за чесний футбол» приєднаються і уболівальники львівських «Карпат», які готують відповідні акції на підтримку свого клубу.

Як повідомляв УНІАН, контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ визнав договірним матч 26-го туру 17-го чемпіонату України між клубами «Металіст» (Харків) і «Карпати» (Львів), який відбувся 19 квітня 2008 року, і зняв з обох команд по 9 очок у нинішньому розиграші Прем`єра-ліги, а також наклав інші санкції.

18 серпня 2010 року ФК «Металіст» подав апеляцію на рішення контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ.

21 серпня на знак протесту проти рішення КДК ФФУ головний тренер «Металіста» М.МАРКЕВИЧ подав у відставку з поста головного тренера національної збірної України.

22 серпня у Харкові пройшла масштабна акція на захист інтересів ФК «Металіст», у якій взяли участь кілька тисяч футбольних уболівальників.