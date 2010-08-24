Харків відзначив день визволення

Харків. 24 серпня. УНІАН. 23 серпня, в день визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників, відбулося урочисте покладання квітів до Меморіалу Слави в Лісопарку.

Вшанувати пам`ять загиблих захисників міста прийшли голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, секретар Харківської міської ради, в.о.міського голови Геннадій Кернес, голова обласної ради Сергій Чернов, представники духовенства, громадських організацій, партій, ветерани, харків`яни і гості міста.

В урочистій церемонії взяла участь і делегація Бєлгородської області у складі фахівців управління інформації та масових комунікацій адміністрації губернатора Бєлгородчини та журналістів провідних Белгородських ЗМІ.

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