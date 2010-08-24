Добкін балотуватиметься в обласну раду

Харків. 24 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН на майбутніх виборах місцевих рад балотуватиметься в Харківську обласну раду по мажоритарному округу в місті Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів про можливість своєї участі в майбутніх виборах.

М.ДОБКІН зазначив, що це питання «вирішувати буде обласна партійна конференція», але підкреслив, що бачить «свою роботу в обласній раді».

«Я думаю, якщо мої колеги по партії мене підтримають, то я буду випробовувати сили й зареєструюся кандидатом у Харківську обласну раду по мажоритарному округу в Харкові», - сказав М.ДОБКІН.

