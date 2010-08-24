Харківщина відновлює прикордонну співпрацю

Харків. 24 серпня. УНІАН. Харківська область планує відновити співпрацю з прикордонними регіонами Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Харківської облдежрадміністрації Михайло ДОБКІН.

Першим кроком до тісної партнерської взаємодії, зазначиа він, стало відновлення роботи Дирекції Ради прикордонних територій, яка покликана налагодити нові шляхи для спільної роботи прикордонних регіонів.

«Раніше Рада прикордонних територій мала Дирекцію, виконавчий орган, який дозволяв у будь-який час незалежно від зайнятості губернаторів генерувати ідеї, які потім передавалися на розгляд керівництву областей, і після узгодження цих рішень з Кабінетом Міністрів двох держав починали реалізовуватися проекти.Така Дирекція повернена, вона вже почала свою роботу, і по завершенню літнього періоду відпусток ми почнемо дуже серйозну інтервенцію в цьому напрямі», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому він наголосив на важливості взаємодії регіону з центральними органами влади, необхідності розробки нових проектів для спільної реалізації в прикордонних областях.

