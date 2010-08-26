В УЄФА відмітили заслуги Маркевича

Харьков. 26 августа. УНИАН. Сайт УЕФА опубликовал материал, посвященный уходу наставника харьковского «Металлиста» Мирона Маркевича с поста главного тренера сборной Украины по футболу. Авторы статьи цитируют слова Маркевича о его решении покинуть национальную сборную и обращают внимание на успешное выступление команды под его руководством.

Непродолжительный срок в роли главного тренера национальной сборной Украины Мирона Маркевича, пишет сайт УЕФА, закончился после того как он принял решение отдаться полностью роли главного тренера Хаьковского ФК «Металлист».

Маркевич оставил Украинскую сборную приняв предложение возглавить ФК «Металлист».

Пятидесятилетний Маркевич, который с февраля этого года занимал одновременно должность главного тренера ФК «Металлист» и Украинской сборной заявил: «Я всегда был и остаюсь главным тренером «Металлиста» и не могу предать мой родной клуб. Моя совесть перед украинскими болельщиками чиста. Мы не проиграли ни единого матча за все время моего пребывания на посту главного тренера сборной».

Маркевич взял бразды правления УЕФА Евро 2012 семь месяцев назад. Он находился на скамейку запасных на протяжении четырех дружеских матчев, в которых Украина обыграла команду Литвы (4-0), Румынии (3-2), Норвегии (1-0) и сыграла ничью (1-1) с занявшей второе место в чемпионате ФИФА Голландской командой две недели назад. «Надеюсь, что Украина найдет достойного приемника, готового перенять эстафету и справиться со сложностями подготовки к УЕФА Евро 2012», - добавил тренер, который занимает свою должность в «Металлисте» с 2005.