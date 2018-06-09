Металіст прикупив бразильця
Ярославський: хочу, аби Тайсон грав у футбол, як боксував його однофамілець… Президент клубу про нове придбання, Маркевича, Калитвинцева і можливу Лозанну…
Сегодня президент футбольного клуба Металлист Александр Ярославский встретился с журналистами и ответил на интересующие их вопросы
28 августа состоится открытие нового терминала харьковского аэропорта, ваши эмоции?
Что я могу сказать, я доволен. Я живу здесь. Мне бы в первую очередь хотелось, чтобы довольны были харьковчане и все гости нашего города, которые приедут сюда.
Чего ожидаете от матча с «Омонией»?
Не хочу говорить ни слова пока об этом поединке.
Вы уже одели свою «фартовую» футболку?
Да (улыбается).
Расскажите о новичке команды, который был подписан сегодня?
Да, мы подписали игрока ведущего бразильского клуба «Интернасьоналя», Тайсона. Прошу не путать с боксером. Хотя я хотел бы, чтобы он выступал так, как Тайсон на пике своей карьеры в боксе (улыбается).
Расскажите о деталях трансфера
Я думаю, что эти детали уже есть на всех сайтах, включая и официальный сайт Металлиста.
Нельзя не коснуться темы сборной и Маркевича. Как вы восприняли отставку?
Как президент «Металлиста» я воспринял это решение на ура. Я всегда говорил, что Маркевич часть времени и мыслей отдает сборной, а для нашего клуба это не очень хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Мирон Богданович ушел из сборной с 3 победами и 1 ничьей в матче с Голландией, поэтому у руководства сборной теперь есть, на что равняться.
Решение было воспринято неожиданно, он советовался с вами?
Если откровенно, мы обсуждали эту тему, но всех ведь интересует, влиял ли я на принятие решение. Нет, не влиял. Маркевич - взрослый, состоявшийся человек, и он сам решал как быть. Я лишь советовал поступать, как велит сердце, не искать компромиссов. Какие импульсы дает сердце – так и действовать. Я его не отговаривал и не уговаривал. Всё подошло к той точке, которую надо было ставить, и он ее поставил. Спасибо ему за это от меня, как от президента «Металлиста».
Что можете сказать на сегодня. Совместительство - это не очень удачное решение?
Думаю, это понял сам Маркевич, ну а я, как владелец клуба, хочу сказать, что совместительство недопустимо.
Появилась информация, что игроки «Металлиста» отказались играть за сборную
У нас ничего не появляется, у нас всё есть. Появляется только чудо. Игроки никогда такого даже не думали, это конструкции определенных особ…
Что будет с помощниками Маркевича, тренерами «Металлиста», в сборной?
Вы знаете, их там особо не ждали и особо не хотели. Они не были оформлены официально, потому они сложили с себя полномочия и сосредоточились на клубе.
Психологически эта отставка как-то влияет на вас?
Абсолютно никак, только заставляет еще больше собраться.
А на Маркевича и команду?
Все взрослые - мужчины, понимают, что надо трудиться за место под солнцем, и его никто так не отдаст.
Показалось, что в матче с «Кривбассом» что-то таки мешало…
У нас всегда начало чемпионата проходит ни шатко, ни валко. Но цыплят по осени считают. Правда, у нас в футболе - по весне.
Когда Маркевич принял сборную, не было ли это ошибкой?
А какая разница, не ошибается тот, кто ничего не делает. Это уже история, что об этом говорить.
Калитвинцеву удастся продолжить начатое?
Я уверен, я надеюсь, мы все желаем ему удачи. Ведь я украинец и будут болеть за сборную. Если она будет играть на поле в футбол.
Перспективы Евро-2012 в Харькове никак не изменятся?
Нет, никак. Харьковчане заслужили это ЕВРО, и я, как харьковчанин, тоже заслужил, чтобы тут было ЕВРО. И приложил силы и использовал ту возможность, которую мог.
Когда вы подали апелляцию на решение КДК?
На следующий день, мы уверены в своей правоте.
Что нас ждет в дальнейшем, Лозанна?
Всё будет зависеть от того, какое решение вынесет украинская футбольная фемида.
Интересно, что Суркис тоже говорит о том, что дело решится в Лозанне…
Ему легче говорить. Это же не Динамо касается.
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