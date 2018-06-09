Металіст прикупив бразильця

Сегодня президент футбольного клуба Металлист Александр Ярославский встретился с журналистами и ответил на интересующие их вопросы

28 августа состоится открытие нового терминала харьковского аэропорта, ваши эмоции?

Что я могу сказать, я доволен. Я живу здесь. Мне бы в первую очередь хотелось, чтобы довольны были харьковчане и все гости нашего города, которые приедут сюда.

Чего ожидаете от матча с «Омонией»?

Не хочу говорить ни слова пока об этом поединке.

Вы уже одели свою «фартовую» футболку?

Да (улыбается).

Расскажите о новичке команды, который был подписан сегодня?

Да, мы подписали игрока ведущего бразильского клуба «Интернасьоналя», Тайсона. Прошу не путать с боксером. Хотя я хотел бы, чтобы он выступал так, как Тайсон на пике своей карьеры в боксе (улыбается).

Расскажите о деталях трансфера

Я думаю, что эти детали уже есть на всех сайтах, включая и официальный сайт Металлиста.

Нельзя не коснуться темы сборной и Маркевича. Как вы восприняли отставку?

Как президент «Металлиста» я воспринял это решение на ура. Я всегда говорил, что Маркевич часть времени и мыслей отдает сборной, а для нашего клуба это не очень хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Мирон Богданович ушел из сборной с 3 победами и 1 ничьей в матче с Голландией, поэтому у руководства сборной теперь есть, на что равняться.

Решение было воспринято неожиданно, он советовался с вами?

Если откровенно, мы обсуждали эту тему, но всех ведь интересует, влиял ли я на принятие решение. Нет, не влиял. Маркевич - взрослый, состоявшийся человек, и он сам решал как быть. Я лишь советовал поступать, как велит сердце, не искать компромиссов. Какие импульсы дает сердце – так и действовать. Я его не отговаривал и не уговаривал. Всё подошло к той точке, которую надо было ставить, и он ее поставил. Спасибо ему за это от меня, как от президента «Металлиста».

Что можете сказать на сегодня. Совместительство - это не очень удачное решение?

Думаю, это понял сам Маркевич, ну а я, как владелец клуба, хочу сказать, что совместительство недопустимо.

Появилась информация, что игроки «Металлиста» отказались играть за сборную

У нас ничего не появляется, у нас всё есть. Появляется только чудо. Игроки никогда такого даже не думали, это конструкции определенных особ…

Что будет с помощниками Маркевича, тренерами «Металлиста», в сборной?

Вы знаете, их там особо не ждали и особо не хотели. Они не были оформлены официально, потому они сложили с себя полномочия и сосредоточились на клубе.

Психологически эта отставка как-то влияет на вас?

Абсолютно никак, только заставляет еще больше собраться.

А на Маркевича и команду?

Все взрослые - мужчины, понимают, что надо трудиться за место под солнцем, и его никто так не отдаст.

Показалось, что в матче с «Кривбассом» что-то таки мешало…

У нас всегда начало чемпионата проходит ни шатко, ни валко. Но цыплят по осени считают. Правда, у нас в футболе - по весне.

Когда Маркевич принял сборную, не было ли это ошибкой?

А какая разница, не ошибается тот, кто ничего не делает. Это уже история, что об этом говорить.

Калитвинцеву удастся продолжить начатое?

Я уверен, я надеюсь, мы все желаем ему удачи. Ведь я украинец и будут болеть за сборную. Если она будет играть на поле в футбол.

Перспективы Евро-2012 в Харькове никак не изменятся?

Нет, никак. Харьковчане заслужили это ЕВРО, и я, как харьковчанин, тоже заслужил, чтобы тут было ЕВРО. И приложил силы и использовал ту возможность, которую мог.

Когда вы подали апелляцию на решение КДК?

На следующий день, мы уверены в своей правоте.

Что нас ждет в дальнейшем, Лозанна?

Всё будет зависеть от того, какое решение вынесет украинская футбольная фемида.

Интересно, что Суркис тоже говорит о том, что дело решится в Лозанне…

Ему легче говорить. Это же не Динамо касается.

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