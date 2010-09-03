Курси валют у банках Харкова

Долара 7,88 - 7,895

Харків. 3 вересня. УНІАН. На 3 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,895 (продаж - 7,9 грн.), євро - 10,11 грн. (10,25 грн.), Базис - 7,88 (7,918), 10,07 (10,2), Реал-банк - 7,89 (7,93), 10,05 (10,2) відповідно. Національний банк України на 3 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 789.7800 (на 2 вересня – 788.6100) 100 EUR – 1012.3400 (на 2 вересня – 1009.4208) 10 RUR – 2.5738 (на 2 вересня – 2.5604)

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