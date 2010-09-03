Партія регіонів висунула Кернеса кандидатом в мери Харкова

Харків. 3 вересня. УНІАН. Рада Харківської обласної організації Партії регіонів прийняла рішення рекомендувати Харківській міській партійній організації затвердити кандидатуру секретаря Харківської міської ради, в.о. міського голови Геннадія КЕРНЕСА кандидатом на пост мера міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів із посиланням на керівника облорганізації ПР, голову Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА.

«Сьогодні найвищі шанси з усіх кандидатів, які потенційно так чи інакше заявляли про свою готовність поборотися за крісло мера, у Геннадія КЕРНЕСА. Підтвердження цьому є і обсяг роботи, яку він сьогодні проводить разом з міською командою, і сталий контакт з людьми», - сказав М.ДОБКІН в ефірі обласного телебачення.

Як повідомляв УНІАН, місцеві політологи раніше висловлювали сумніви стосовно можливості підтримки Партією регіонів кандидатури Г.КЕРНЕСА на виборах мера Харкова.